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المرأة

بعد سنوات من الحب.. ممثلة تنفصل عن زوجها بسبب الخيانة!

Lebanon 24
16-02-2025 | 01:05
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بعد سنوات من الحب والشراكة في الحياة والفن، يبدو أن العلاقة بين أنوشكا ديلون وزوجها جوليان ديريمس قد وصلت إلى مرحلة حرجة. فقد تصاعدت الخلافات العائلية بشكل ملحوظ بعد وفاة النجم الأسطوري آلان ديلون، مما حول قصتهما الرومانسية إلى سلسلة من المشاحنات والابتعاد المتزايد.
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وكشف جوليان ديريمس عن الخيانة لأول مرة، بعد أن نشرت مجلة Voici تقريرًا عن أزمة تهدد زواجهما. وكان الثنائي قد التقيا لأول مرة في عام 2010 خلال دراستهما في معهد Cours Simon، وارتبطا سريعًا بعد أن جمعهما شغف مشترك بالمسرح، حيث شاركا معًا في عدة عروض مسرحية. وفي عام 2020، استقبلا ابنهما "لينو"، وتزوجا في حفل خاص بعيدًا عن الأضواء في العام التالي.

لكن وراء الصورة المثالية التي بدت عليهما، بدأت الخلافات تتسلل إلى علاقتهما. وتحولت مشاعر الحب العميقة إلى شكوك ومشاحنات، ومع ظهور تقارير من مجلة Voici عن الأزمة بينهما، بات من الواضح أن إعلان انفصالهما الرسمي ليس سوى مسألة وقت.

وسط هذه العاصفة العاطفية، قرر جوليان ديريمس كسر صمته ليعبر عن مشاعره عبر إنستغرام، حيث كتب جملة غامضة: "خيانتك أثبتت لي".

لم يكن العام الماضي سهلاً على أنوشكا ديلون، فقد شكلت وفاة والدها آلان ديلون في آب 2024 صدمة كبيرة لها، خاصة في ظل الخلافات العائلية التي تفجرت حول إرثه. وقد أكد شقيقها الأصغر، آلان فابيان ديلون، أن رحيل والدهم عمّق الانقسامات بين الإخوة بدلاً من أن يوحدهم.

رغم دعم جوليان ديريمس لها خلال هذه المحنة، يبدو أن الضغوط العائلية أثرت بشكل كبير على علاقتهما الزوجية، خاصة بعد كثرة رحلات أنوشكا إلى منزل والدها في دوشي، ما أدى إلى تباعدهما أكثر.

وفقًا لتقرير Voici، فإن الأزمة بين الزوجين تفاقمت بعد جنازة آلان ديلون، حيث أفاد شهود عيان بسماع مشادات حادة بينهما في فندق Meurice في باريس. ورغم أنهما لا يزالان يعيشان معًا في جنيف، إلا أن علاقتهما أصبحت متوترة للغاية، حيث توقفا عن متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن قرار الانفصال قد اتُّخذ بالفعل، إلا أن الثنائي قد ينتظران حدثًا معينًا قبل إعلان الأمر رسميًا. (ارم نيوز)
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