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المرأة

بتصميم رائع جدًا من زهير مراد.. شاكيرا تتألق بفستان مغطى بالكريستال (صور)

Lebanon 24
16-02-2025 | 03:41
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في أولى ليالي جولتها العالمية المنتظرة "لاس موهيريس يا نو لوران" لعام 2025، أبهرت النجمة العالمية شاكيرا جمهورها بإطلالة استثنائية على خشبة المسرح، حيث ارتدت فستانًا حصريًا من المصمم اللبناني الرفيع زهير مراد. تم تصميم الفستان خصيصًا لهذه المناسبة، ليعكس ذوق شاكيرا الرفيع ويكمل تألقها في بداية جولتها الجديدة.
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تميز الفستان بتصميمه الفريد والجريء، إذ جاء بلون فضي لامع مع قصة عنق على شكل قلب (Sweetheart neckline) التي أضفت لمسة من الرقة والأنوثة على إطلالتها. إلا أن أبرز ما لفت الأنظار كان الجزء العلوي من الفستان الذي تم تصميمه باستخدام 350 قطعة مرآة صغيرة على شكل قلب، مما أضفى إشراقة مميزة على إطلالتها وجعلها تتلألأ تحت الأضواء.

كما زُين الفستان بـ 10,000 كريستالة متلألئة، تم توزيعها بعناية على طول الفستان، لتخلق تأثيرات بصرية مذهلة وتضيف مزيدًا من التألق لشاكيرا أثناء تواجدها على المسرح. هذه التفاصيل جعلتها تبرز كإحدى أيقونات الموضة في عالم الفن والموسيقى، متفوقة في اختيارها للأزياء الدقيقة التي تجمع بين الجمال والابتكار.

إطلالة شاكيرا في هذه الليلة الأولى من جولتها تمثل بداية قوية ومؤثرة، إذ تعكس التفرد والجمال الذي تجسدته شاكيرا طوال مسيرتها الفنية. اختياراتها المبدعة للأزياء واهتمامها بكل تفاصيل إطلالاتها يثبت أنها واحدة من أبرز الشخصيات في عالم الموضة، وأنها دائمًا على استعداد لتقديم الأفضل لجمهورها المتابع. 

من خلال هذه الإطلالة، أضافت شاكيرا فصلًا جديدًا في كتاب نجاحها، مبرهنة مرة أخرى على مكانتها كأيقونة لا مثيل لها في عالم الفن والموضة.
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