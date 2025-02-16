عمرها 24 عاماً فقط.. العثور على ممثلة شابة ميّتة داخل منزلها (صورة)

Advertisement

قال مسؤول مطلع بالشرطة اليوم الأحد، إن الممثلة الكورية الجنوبية كيم ساي رون عُثر عليها ميتة في منزلها.وكانت كيم، البالغة من العمر 24 عاماً، واحدة من الممثلات الواعدات في كوريا الجنوبية، لكن مسيرتها المهنية تضررت بعد واقعة قيادة تحت تأثير الكحول في عام 2022.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد أصدقائها اكتشف جثتها بعد أن ذهب لمقابلتها في منزلها واتصل بعدها بالشرطة.وأضافت الوكالة أن الشرطة لم تجد أي شبهة جنائية.وقال المسؤول بالشرطة إن السلطات تجري تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. (العربية)