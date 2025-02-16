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المرأة

عمرها 24 عاماً فقط.. العثور على ممثلة شابة ميّتة داخل منزلها (صورة)

Lebanon 24
16-02-2025 | 09:38
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قال مسؤول مطلع بالشرطة اليوم الأحد، إن الممثلة الكورية الجنوبية كيم ساي رون عُثر عليها ميتة في منزلها.

وكانت كيم، البالغة من العمر 24 عاماً، واحدة من الممثلات الواعدات في كوريا الجنوبية، لكن مسيرتها المهنية تضررت بعد واقعة قيادة تحت تأثير الكحول في عام 2022.
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وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد أصدقائها اكتشف جثتها بعد أن ذهب لمقابلتها في منزلها واتصل بعدها بالشرطة.

وأضافت الوكالة أن الشرطة لم تجد أي شبهة جنائية.

وقال المسؤول بالشرطة إن السلطات تجري تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. (العربية)
 
 
South Korean actor Kim Sae-ron poses on the red carpet during the Mnet Asian Music Awards in Hong Kong, China December 1, 2017. REUTERS/Bobby Yip
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