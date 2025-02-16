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المرأة
هيفاء وهبي تتألق بساعة فخمة.. سعرها خيالي
Lebanon 24
16-02-2025
|
16:00
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لا تزال إطلالة النجمة هيفاء وهبي الساحرة بيوم الحب في العاصمة باريس محط اهتمام الجمهور.
واختارت النجمة اللبنانية فستاناً قصيراً باللون الأسود مصنوع من الفرو، يتميز بحمالات جلدية وبتصميم على شكل كورسيه مع تنورة منفوشة. وأكملت الإطلالة بقفازات طويلة وحزام جلدي، بالإضافة إلى جزمة سوداء مزينة بإكسسوار معدني ذهبي من علامة Raisa Vanessa.
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وتزينت هيفاء بمجوهرات فخمة عبارة عن بساعة من علامة Audemars Piguet بقيمة 265 ألف دولار أميركي. وأضافت لمسة من الأناقة بمنديل كشمير أبيض مطبع بالأسود من Hermes، بقيمة 2,612 دولاراً أميركياًـ ونظارات شمسية من Gucci. (لها)
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