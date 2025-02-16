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المرأة
مايا دياب تثير الجدل مجدداً.. ما ارتدته غريب
Lebanon 24
16-02-2025
|
23:00
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إحتفلت النجمة مايا دياب بطريقتها الخاصة بمناسبة يوم الحب، ولفتت الأنظار بأناقتها المختلفة التي تجمع بين الجرأة والعصرية.
وأثبتت الفنانة اللبنانية مرة جديدة أنها سباقة وأيقونة في عالم الموضة من خلال مجاراتها لأحدث صيحات الموضة والتصاميم الجديدة العصرية والجريئة، حيث ارتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود ونسقت معه معطف طويل بنقشة التايغر المميزة، وأكملت إطلالتها الجريئة بجوارب من الشبك العريض.
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ولفتت مايا الأنظار بحذائها المميّز لناحية التصميم، حيث انتعلت بوطاً باللون الأسود بتصميم الأصابع الذهبية من مجموعة schiaparelli الخاصة، لناحية التصاميم الجريئة التي تجمع الجلد بالمعدن على شكل أصابع أمامية. (لها)
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