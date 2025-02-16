فيلم دعها للرياح.. أجواء رومانسية وحبّ بين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل (فيديو)

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في خطوة مميزة، اختارت منصة نتفليكس Netflix عرض فيلم دعها للرياح Rüzgara Birak أو كما يطلق عليه اتركه للرياح يوم عيد الحب الذي يصادف 14 شباط 2025، حيث يعتبر الفيلم الرومانسي يتناسب مع أجواء الحب والمشاعر.واحتل فيلم دعها للرياح الذي يقوم بطولته هاندا أرتشيل وباريش أردوتش المرتبة الرابعة عالمياً بعد يومين من عرضه على منصة نتفليكس رغم عرضه في 33 دولة فقط على المنصة من أصل 190 على المنصة.كما تصدر فيلم اتركه للرياح محرك البحث غوغل، واستطاع أن يلفت أنظار الجمهور ومحبي الأفلام الرومانسية منذ عرضه.انطلق عرض فيلم دعها للرياح يوم 14 شباط على منصة نتفليكس ‎Netflix‎.تدور أحداث فيلم Rüzgara Birak حول ورثتان للشركة، وهما "إيجي يازجي" و"أسلي مانسوي" هي فتاة تنتمي إلى المدينة اللذان يعملان ضد بعضهما البعض بشأن مستقبل الشركة، فهل سيدركون مدى تشابههم رغم كل اختلافاتهم."مشروع فندق عملاق" سيشكل مستقبل الشركة يجمع أسلي مانسوي، الرئيس التنفيذي الطموح لمجموعة شركات يازيمان، والوريث الآخر للشركة، إيجي يازجي، الذين يعيشون في تشيشمي، وجهاً لوجه.يتعين على أسلي إقناع إيجي ببناء فندق في خليج تشيشمي حيث تقع مدرسة ركوب الأمواج، ولكن تبين أن هذا الصراع أصعب بكثير مما اعتقدت، تكشف شرارات الصراع وهمسات الريح أيضاً عن أوجه التشابه المخفية وراء التناقضات بين أسلي، الحضري الذي يمتلك كل شيء، وبحر إيجي، الذي هو تشيشمي بالكامل، إذاً، هل سيختار هذان الشخصان شركتهما أم مدرسة ركوب الأمواج أم بعضهما البعض!، هذا ما تكشفه أحداث الفيلم الرومانسي.يشارك في بطولة : هاندة أرتشيل Hande Erçel، باريش أردوتش Baris Arduç، شيبنيم سونميز Sebnem Sönmez، توجرول توليك Tugrul Tulek، باريش أيتاتش Baris Aytac، أوليمبيا أهينك Olimpia Ahenk، غوزدي موتلور Gözde Mutluer، سرحات نالبانتوغلو Serhat Nalbantoglu، أحمد ساراتشوغلو Ahmet Saraçoglu، وهو من كتابة سيلان ناز بايكان Ceylan Naz Baycan، وإخراج إنجين إردن Engin Erden. (بالعربي ET)