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فنون ومشاهير
مشكلة صحية مفاجئة تُدخل شاكيرا للمستشفى.. ما الذي حصل معها؟
Lebanon 24
17-02-2025
|
09:30
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أعلنت النجمة العالمية شاكيرا عن تأجيل حفلها المقرر في بيرو، بعد أن دخلت المستشفى بسبب مشكلة صحية مفاجئة.
وفي منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أوضحت شاكيرا (48 عامًا) لجمهورها أنها اضطرت إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ بسبب "مشكلة في البطن".
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وقالت شاكيرا: "أبلغني الأطباء الذين أتلقى رعايتهم حاليًا بأنني لست في حالة جيدة بما يكفي لأداء هذا المساء".
أضافت: "أنا حزينة جدًا لعدم تمكني من الصعود على المسرح اليوم. كنت أتطلع إلى لم شمل المعجبين الرائعين هنا في بيرو".
وأعربت المغنية الشهيرة، التي كانت تستعد لإقامة حفل استعراضي في "استاد ناسيونال" في عاصمة البيرو ليما مساء الأحد، عن أسفها الشديد وقالت: "أملي أن أكون بصحة جيدة غدًا حتى أتمكن من تقديم العرض". (فوشيا)
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