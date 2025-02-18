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المرأة
لم يرد على اتصالاتها وأنجبت ابنه الـ13.. عشيقة ماسك تفجر قنبلة
Lebanon 24
18-02-2025
|
02:32
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بعدما أعلنت على الملأ قبل أيام أنها ولدت طفلاً قبل 5 أشهر من الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الأب لـ 12 طفلا من نساء مختلفات، فجرت المؤثرة الشهيرة آشلي سان كلير مفاجآت جديدة.
فقد كشفت صديقتها، إيما جو موريس أن سانت كلير شعرت "بالهجر والرعب" بعدما رفض ماسك مساعدتها، عندما بدأ الصحافيون بالتطفل على ابنهما الرضيع.
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كما أوضحت موريس أن قرار المؤثرة الشهيرة بالإعلان عن والد طفلها بتغريدة على حسابها في منصة إكس مؤخراً، لم يكن بهدف جذب الانتباه بل كان بالأحرى نداءً للمساعدة من أغنى رجل في العالم.
لم يرد على اتصالاتها
وكشفت أن صديقتها تواصلت مع ماسك ما إن بدأت إحدى الصحف الصفراء بالتطفل عليها وعلى طفلها، إلا أن مالك شركة سبايس إكس لم يتجاوب معها، ولم يرد على اتصالاتها، ففهمت حينها أنها باتت بمفردها. وعلمت حينها أن عليها التصرف بمفردها، ومعالجة المسألة.
إلى ذلك، اعتبرت موريس أن تصرفات ماسك "العدائية" لم تترك أمام آشلي أي خيار آخر سوى الإفصاح عن طفلها ووالده، قبل أن تسبقها إلى ذلك وسائل الإعلام، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
كذلك كشفت أن الأم البالغة من العمر 26 سنة توقعت أن يضع ماسك ترتيبا مماثلا لما فعله مع الأمهات الأخريات، بمعنى أن تربي هي الطفل على أن يكون مالك منصة إكس حاضرًا بشكل هامشي في حياتهما. واعتبرت أنه من غير المقبول ألا يرد الملياردير الأميركي المثير للجدل على اتصال والدة ابنه، بينما تلاحقها الصحافة، من دون أن تدري ما الذي يمكن أن تفعله.
وكانت آشلي فجرت قنبلة قبل أيام بعدما كشفت أن ماسك والد ابنها البالغ من العمر 5 أشهر.
كما اتهمته بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق معها للاعتراف بالصبي، الذي سيكون الطفل الثالث عشر لماسك.
يذكر أن لماسك 12 طفلاً من أربع نساء مختلفات، وإذا تم تأكيد خبر آشلي، فسيكون لديه 13. إذ رزق مؤسس شركة تسلا بخمسة أطفال من زوجته الأولى جوستين ويلسون - أولاً أنجب توأمان فيفيان وغريفين ثم ثلاثة توائم كاي وساكسون وداميان.
كما أنجبت نجمة البوب غرايمز ثلاثة أطفال منه، بينهم الصبي الصغير X، الذي شوهد مع والده في أنحاء البيت الأبيض قبل يومين، والفتاة Exa Dark Siderael، والصبي تكنو ميكانيكوس.
كذلك رزق من شيفون زيليس، المديرة التنفيذية لشركة Neuralink، أيضًا بتوأم، Strider وAzure. (العربية)
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