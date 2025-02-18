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المرأة
علاقة وطيدة ومميزة.. سيلينا غوميز تكشف اسراراً عن علاقتها بخطيبها
Lebanon 24
18-02-2025
|
04:39
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لا تتأخر النجمة سيلينا غوميز عن إظهار حبها الكبير لخطيبها بيني بلانكو والعلاقة الوطيدة والمميزة التي تعيشها معه، بعد أشهر من إعلان خطوبتها رسمياً.
وفي مقابلة مع مجلة "إنتيرفيو"، تحدث الثنائي عن كيفية تعارفهما ومراحل تطور علاقتهما وصولاً إلى الإعلان عن خطوبتهما، حيث أكدت سيلينا أنها عاشت لسنوات وحيدة، وقالت إنها كانت بمفردها لمدة خمس سنوات قبل أن تتعرف على بلانكو، مما جعلها تقدّر حبه غير المشروط وصبره.
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وأكدت النجمة العالمية على أهمية الشعور بالتقدير والاحترام في العلاقة، مشيرة إلى أن هذه الصفات هي أساس علاقتها مع بلانكو، البالغ من العمر 36 عاماً.
من جانبه، قدم بلانكو نصائح حول العلاقة، مؤكدا على أهمية الاستماع إلى الشريك، والتعامل معه على انه "أفضل صديق لك ولا تقبل بأقل من ذلك، فذلك يمنحك زوجة سعيدة، وحياة سعيدة".
وكان المغني بيني بلانكو قد قدم هدية غريبة إلى خطيبته بمناسبة عيد الحب، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام من حمام منزلهما بعدما قام بملء حوض الاستحمام بصلصة جبن الناتشو السائل ووضع سلسلة من رقائق الذرة من باب الحمام وصولاً إلى حوض الاستحمام وكتب فيها عبارة: "أحبك" باللغة الإنكليزية. (لها)
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