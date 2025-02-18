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المرأة
قرار مفاجئ.. فنانة تمزّق فستانها الأبيض ليلة زفافها ما السبب؟
Lebanon 24
18-02-2025
|
15:00
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خلال استضافتها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدّمه الإعلامية مروة صبري على قناة "ألفا"، فاجأت الفنانة المصرية ميرنا وليد جمهورها بالكشف عن سبب تمزيقها فستان زفافها قبل يوم من الحفل.
وأوضحت ميرنا أنها شعرت بعدم الرضا عن الفستان الذي كان من المفترض أن ترتديه في هذا اليوم المهم، رغم أنها كانت تحلم لفترة طويلة بفستان مثالي. وقالت إنها منذ صغرها كانت تذهب مع والدتها إلى صالونات التجميل وتتصفح مجلات الزفاف، وكانت تتخيل شكل فستان زفافها.
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وأضافت ميرنا أنها واجهت مشكلة في آخر لحظة عندما اضطرّت لتقديم موعد الحفل بسبب تجديدات في الفندق، مما جعلها تبحث بشكل سريع عن فستان بديل. وبعد أن لجأت إلى مصممة في منطقة مصر الجديدة، أحضرت الجزء العلوي من الفستان من الخارج وطلبت منها إكمال التصميم بما يتناسب مع ذوقها. ولكن عندما استلمت الفستان قبل يوم من الزفاف، شعرت بخيبة أمل كبيرة، حيث وصفته بأنه "وحش". وعندما أخبرت المصممة بذلك، ردت بأنها لم تستطع تحسينه بسبب ضيق الوقت، ما دفع ميرنا إلى اتخاذ قرار مفاجئ بتمزيقه.
وأشارت ميرنا إلى أنها رفضت ارتداء فستان لا يعجبها في أهم يوم بحياتها، فقررت البقاء مع المصممة طوال الليل لتعديل الفستان بما يرضيها ويشعرها بالراحة في هذا اليوم الخاص. (لها)
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