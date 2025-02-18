ابنة الممثلة المعروفة كبُرت وتغيّرت ملامحها.. شاهدوا صورتها

احتفلت النجمة التركية هازال كايا بعيد ميلاد ابنتها الثانية ليلى ثريا، في جو عائلي دافئ بعيد عن الأضواء، حيث حرصت على إبقاء معظم تفاصيل الاحتفال بعيدة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

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ورغم ذلك، شاركت هازال متابعيها عبر "إنستغرام" بصورة عائلية مميزة جمعتها بزوجها الممثل والمخرج التركي علي أتاي وطفليهما فكرت علي وابنتها ليلى التي ارتدت فستاناً زهرياً كأميرات ديزني، مما أضفى على الصورة أجواء من الفرح والاحتفال. كما ظهرت الزينة والبالونات التي أعدّتها هازال للاحتفال.



وعبرت هازال عن مشاعرها تجاه ابنتها في رسالة مؤثرة أرفقتها بالصورة، حيث قالت: "في الأيام الصعبة التي كنا نفكر فيها كيف نشعر بالارتياح مرة أخرى، أتيت مبكراً وكأنك تقولين لا تخافي يا أمي، سنتعامل مع الأمر... كل عيد ميلاد يجلب لنا الأمل، يا ابنتي العزيزة. أنا سعيدة بأنك جئت. فلتكبري بصحة وعافية، دامت أيامك طيبة".

وأشاد الجمهور بجمال ابنتها الذي اعتبرها أنها طبق الأصل عنها بحيث لا تشبه والدها الممثل والمخرج.