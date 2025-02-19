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المرأة
ممثل لبناني شهير يُسيطر على ياسمين صبري.. إليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
19-02-2025
|
01:39
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قامت قناة "أبوظبي" بإطلاق الإعلان التشويقي لمسلسل الأميرة (ظل حيطة)، حيث كشف الإعلان عن محاولة الممثل اللبناني نيكولا معوض للسيطرة على الشخصية التي تقوم بها الفنانة المصرية ياسمين صبري، حيث يوهمها بأن ما تراه ليس حقيقيًا أو ليس ما حدث فعلًا، من أجل أن يصيبها بجنون الريبة.
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الأميرة (ظل حيطة) من 15 حلقة، بطولة ياسمين صبري ونيكولا معوض وهالة فاخر ووفاء عامر ونضال الشافعي وعابد عناني وهند عبد الحليم، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.
ومن المقرر أن يُعرض المسلسل حصريًا على قناة أبوظبي، في النصف الأول من رمضان.(لها)
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