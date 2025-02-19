بعد تجاوزاتها المتكرّرة... إيقاف فنانة عن العمل!

أصدرت نقابة الفنانين العراقيين قراراً رسمياً، يقضي بحظر الفنانة سارة مالك نعمة، المعروفة فنياً باسم سارة البحراني، عن ممارسة أي نشاط فني، وذلك بعد تجاوزاتها المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن القرار جاء نتيجة ارتكاب سارة البحراني إساءات متكررة، فضلاً عن تهجمها على النقابة وزملائها الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي دون مبرر، وذلك رغم صدور إنذار بحقها قبل يومين، ولكنها لم تلتزم به.

وأكدت نقابة الفنانين العراقيين أن دورها الأساسي هو حماية كرامة الفنانين والحفاظ على صورة الوسط الفني، مشيرةً إلى أن تجاوزات البحراني قد عكست صورة سلبية، غير حقيقية عن واقع الفنانين العراقيين، متهمةً إياها بتضليل الرأي العام عبر نشر معلومات كاذبة.

وأشارت النقابة إلى أن قرارها يستند إلى قانون نقابة الفنانين العراقيين رقم 129 لسنة 1969 المعدل، مؤكدةً أن أي فنان يتجاوز أخلاقيات المهنة عبر النشر الإلكتروني أو التحريض ضد زملائه سيخضع لعقوبات مماثلة، قد تصل إلى المساءلة القانونية. (الإمارات 24)