من داخل الكنيسة... ممثلة لبنانيّة تُودّع عمّها: إلى اللقاء (صورة)

ودّعت الممثلة بونيتا سعادة عمّها، الذي تُوفي يوم أمس.

ونشرت بونيتا صورة من داخل الكنيسة، حيث أقيمت مراسم دفن عمّها.

وكتبت قائلة: "إلى اللقاء يا عمّي". (رصد لبنان 24)