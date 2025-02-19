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المرأة
من داخل الكنيسة... ممثلة لبنانيّة تُودّع عمّها: إلى اللقاء (صورة)
Lebanon 24
19-02-2025
|
10:00
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ودّعت الممثلة بونيتا سعادة عمّها، الذي تُوفي يوم أمس.
ونشرت بونيتا صورة من داخل الكنيسة، حيث أقيمت مراسم دفن عمّها.
وكتبت قائلة: "إلى اللقاء يا عمّي". (رصد لبنان 24)
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بونيتا سعادة
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