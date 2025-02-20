Advertisement

المرأة

ياسمين صبري تعلن مفاجأة عن مسلسلها "الأميرة"

Lebanon 24
20-02-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1323070-638756377577664792.jpg
Doc-P-1323070-638756377577664792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة ياسمين صبري عن مفاجأة كبرى حول مسلسلها الجديد "الأميرة"، الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

قالت ياسمين في تصريحات صحافية: "سعيدة برد الفعل حول مسلسل "الأميرة" وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه، خاصة أنه مأخوذ عن قصة حقيقية، كما أن الشخصية التي أقدّمها فيه مليئة بالمفاجآت، وتنتابها المشاعر والأحاسيس المتضاربة".
Advertisement

وكانت شيرين عادل قد نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" البرومو الرسمي للمسلسل، والذي كشف عن أحداث مليئة بالصراعات والمفاجآت.

ويُظهر البرومو زواج ياسمين صبري التي تجسّد شخصية "زينة"، بنيقولا معوض، إلا أن السعادة الزوجية لا تدوم طويلاً، إذ يدخل الثنائي في خلافات حادة تصل الى طلب الزوجة الطلاق، وتتصاعد وتيرة الأحداث الدرامية مع تدخّل الأسرتين في النزاع، ما يعكس بُعداً اجتماعياً مثيراً.

ويستعرض المسلسل قضايا الخيانة ومشكلات الأسرة، مع تسليط الضوء على الشكوك التي تحوم حول شخصية نيقولا معوض.

ويشارك في بطولة المسلسل المكوّن من 15 حلقة، الفنانون: وفاء عامر، نضال الشافعي، هالة فاخر، عابد عناني، ومها نصار. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:57 | 2025-02-20
00:36 | 2025-02-20
23:00 | 2025-02-19
15:04 | 2025-02-19
11:54 | 2025-02-19
10:00 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24