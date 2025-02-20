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المرأة
ياسمين صبري تعلن مفاجأة عن مسلسلها "الأميرة"
Lebanon 24
20-02-2025
|
01:41
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كشفت الفنانة ياسمين صبري عن مفاجأة كبرى حول مسلسلها الجديد "الأميرة"، الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.
قالت ياسمين في تصريحات صحافية: "سعيدة برد الفعل حول مسلسل "الأميرة" وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه، خاصة أنه مأخوذ عن قصة حقيقية، كما أن الشخصية التي أقدّمها فيه مليئة بالمفاجآت، وتنتابها المشاعر والأحاسيس المتضاربة".
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وكانت شيرين عادل قد نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" البرومو الرسمي للمسلسل، والذي كشف عن أحداث مليئة بالصراعات والمفاجآت.
ويُظهر البرومو زواج ياسمين صبري التي تجسّد شخصية "زينة"، بنيقولا معوض، إلا أن السعادة الزوجية لا تدوم طويلاً، إذ يدخل الثنائي في خلافات حادة تصل الى طلب الزوجة الطلاق، وتتصاعد وتيرة الأحداث الدرامية مع تدخّل الأسرتين في النزاع، ما يعكس بُعداً اجتماعياً مثيراً.
ويستعرض المسلسل قضايا الخيانة ومشكلات الأسرة، مع تسليط الضوء على الشكوك التي تحوم حول شخصية نيقولا معوض.
ويشارك في بطولة المسلسل المكوّن من 15 حلقة، الفنانون: وفاء عامر، نضال الشافعي، هالة فاخر، عابد عناني، ومها نصار. (لها)
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