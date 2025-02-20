"سعيدة جدًا بقرار عدم الأنجاب".. الجمهور يتفاعل مع تصريحات لطيفة الجريئة عن الأمومة (فيديو)

لا تزال تصريحات النجمة لطيفة التونسية عن قرارها الشخصي بعدم الإنجاب تتصدّر "التريند"، وتثير اهتمام الجمهور الذي انقسم بين مؤيد لقرارها هذا ورافض وممتعض مما قالته.



ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً من المقابلة الأخيرة للطيفة والتي تحدثت فيها عن مسيرتها الفنية وأمورها الشخصية بكل صراحة وحرية، وأكدت أنها اتخذت قراراً واعياً بعدم إنجاب الأطفال لأن الأمومة مسؤولية كبيرة.

الفنانة لطيفة:



سعيدة جدًا بقرار عدم الأنجاب وما ندمت بالعكس فرحانة، لأن الأطفال مسؤولية كبيرة وأنا حسيت أني مو قدها ياما أمهات ندموا أنهم جابوا أطفال. pic.twitter.com/DFl5oSYtvk — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 17, 2025 Advertisement

وأشارت لطيفة خلال اللقاء إلى أن هذا الخيار جاء نتيجة شعورها بأن مسؤولية الأمومة أكبر منها، مضيفةً: "أنا سعيدة جداً بقرار عدم الإنجاب ولحد الآن مش ندمانة وفرحانة. كنت بكون نفسي كفنانة والبنون بالنسبة لي مسؤولية كبيرة وأنا مش قدّها".



وأوضحت أنها راضية بقرارها هذا ومارست شعور الأمومة مع أهلها وأبناء أخواتها إذ تعاملهم كأنهم أبناؤها، حيث قالت: "كنت فرحانة بالأغاني، والموهبة اللي أعطاني هي ربي كنت فرحانة بيها".





وعن كلمة أمي، قالت لطيفة: "عندي أمي، ناديتها بيها حتى شبعت، وعندي كثير ناس تقولي أمي ويحبوني ويموتوا عليا"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وأشادوا بصراحتها وجرأة قرارها. (لها)