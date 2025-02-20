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المرأة
ممثلة عاشت لحظات مُرعبة... شخصان غريبان قاما بمُراقبتها وهذا ما حصل لاحقاً
Lebanon 24
20-02-2025
|
06:14
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تعرضت النجمة جيمري بايسال لموقف مقلق أثناء تصوير مسلسل "ليلى: الحياة ... الحب ... العدالة" بعدما لاحظت وجود شخصين يراقبانها من النافذة أثناء استراحتها في مقطورتها.
وفي تفاصيل الحادثة التي نشرتها الصحافة التركية، بعد رؤيتها لشخصين غريبين، سارعت النجمة التركية بإبلاغ الفريق الأمني في موقع التصوير، معربة عن استيائها من الموقف الذي شعرت فيه بعدم الأمان، حيث كان الشخصان يراقبانها، ويقوم أحدهما بالتقاط صور لها دون إذن منها.
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ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ وردت طلبات طعام غريبة إلى موقع التصوير، حيث تم تسجيل 50 طلباً بإسم جيمري، مما زاد من شعورها بالقلق، فقامت قوات الأمن بتفتيش المنطقة المحيطة بموقع التصوير، وبعد متابعة أمنية دقيقة، تمكنت الشرطة من القبض على أحد المعتدين واحتجازه، بينما لا يزال البحث جارياً عن المشتبه به الثاني. كما تخضع كافة المعاملات الرقمية المرتبطة بالحادث للتحقيق، بما في ذلك فحص سجلات الهاتف والآثار الرقمية، في محاولة لكشف ملابسات القضية بشكل كامل.
وعقب الحادثة، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في موقع التصوير، لضمان سلامة جيمري وفريق العمل.
وأفادت الصحف التركية إلى أن والدة جيمري تلقت أيضاً مكالمة هاتفية تهديدية، فتوجهت مباشرة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتحرشين.
وكذلك قررت جيمري التوجه بنفسها إلى مركز الشرطة للإبلاغ رسمياً عن الواقعة التي حصلت معها خلال التصوير، والمطالبة بتوفير الحماية اللازمة لها ولعائلتها. (لها)
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