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المرأة
ابتسامة عريضة.. هل تعيش داليدا خليل قصة حب؟
Lebanon 24
20-02-2025
|
09:41
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تستعد النجمة داليدا خليل للظهور في موسم رمضان 2025، من خلال تجربة درامية مميزة في مسلسل "تحت الأرض / موسم حار"، الذي يضم نخبة من النجوم مثل مكسيم خليل، سامر المصري، لجين إسماعيل، كارمن لبس وغيرهم، ويخرجه إياد نجار. يعود العمل بالمشاهدين إلى أجواء التسعينات، وهو ما وجدته داليدا تجربة ممتعة وغنية.
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وكشفت داليدا عن دورها في المسلسل، حيث تؤدي شخصية "نازك" التي وصفتها بالفراشة، مشيرة إلى أن العمل يتميز بالأناقة في الأداء والتصوير، مما سيمكن المشاهدين من عيش أجواء تلك الحقبة بكل تفاصيلها.
وفي حديثها عن الأجواء العاطفية، وعند سؤالها عن وجود موعد لها في عيد الفالنتاين، أجابت: "أنا كل يوم عندي فالنتاين"، مؤكدة أنها شخص حساس ورومانسي، لكنها أيضًا عملية. أما عن فكرة الزواج قريبًا، فقد أجابت بابتسامة غامضة: "والله ما بستبعد، بس خليها مفاجأة!"، مما ترك الجمهور في حالة من الترقب لما ستكشفه الأيام المقبلة. (et بالعربي)
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