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المرأة
في سنّ الـ78... اليكم سرّ شباب Cher الدائم
Lebanon 24
20-02-2025
|
23:00
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لا تزال إطلالة النجمة العالمية Cher في حفل الذكرى الخمسين لبرنامح Saturday Night Live، محط اهتمام الصحافة والجمهور، حيث أبهرت الجميع بإطلالتها الشابة وبشرتها الناصعة والمشرقة رغم تخطّيها سنّ الـ78.
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، يعتقد طبيب التجميل المعروف في لندن فينسنت وونغ، أن شير قد خضعت إلى جانب عمليات شدّ الوجه، لجراحة قص الجفون ورفع الحاجبين، بالإضافة إلى استخدام حقن البوتوكس والفيلر للتخلص من التجاعيد واستعادة حجم وجهها الطبيعي الشاب.
ولفت إلى أن هذه الفيلرات مثل الكولاجين أو حمض الهيالورونيك تساعد في استعادة الدهون التي تفقدها البشرة مع مرور الوقت، وتمنحها الإشراقة والنضارة.
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