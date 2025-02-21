برفقة مدربها الخاص.. ممثلة سورية شهيرة تستعرض رشاقتها من داخل الجيم (صورة)

نشرت الممثلة السورية هبة نور صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت هبة المتواجدة حاليا في دبي بملابس رياضية ضيقة باللون الزهري داخل الجيم مع مدربها الخاص.

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وأظهرت الصورة رشاقة هبة التي تواظب على ممارسة الرياضة باستمرار.