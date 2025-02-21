بغاية الجمال... شقيقة مكسيم خليل الصُغرى حديث مواقع التواصل إليكم صورها

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بعد أن خطفت ديانا شقيقة الفنان السوري مكسيم خليل الصغيرة، الأنظار في صور زفافها أخيراً، شاركت أختهما سوزان مقاطع مصورة من العرس، لتنال نصيبها أيضاً من إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وتُقيم سوزان خليل مع زوجها وابنها وابنتها في سيدني في أستراليا، حيث تعمل في اختصاصها في الأمراض الجلدية وتحسين البشرة والعناية بها، في مركزها Heaven Beauty Room.وكان مكسيم قد شارك لقطات جمعته مع أخته وعريسها في منزل دمشقي تراثي، حيث أطلّ بالشخصية التي يجسدها في مسلسل "تحت الأرض" المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل. (لها)