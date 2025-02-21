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المرأة
فنانة تكشف سرّ غيرة شيرين عبد الوهاب منها... هذا ما قالته
Lebanon 24
21-02-2025
|
10:00
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أثارت الفنانة المصرية سمية درويش جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة، حول معاناتها الفنية بسبب التشابه الكبير في الصوت والشكل بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب.
وأكدت درويش أن هذه المقارنة المستمرة لم تكن في صالحها، بل أثرت سلباً على مسيرتها، كما كشفت عن غيرة شيرين الواضحة منها، لدرجة أنها طلبها إزالة صورها من إحدى الحفلات احتجاجاً على تشبيه الجمهور بينهما. (الإمارات 24)
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