Advertisement

المرأة

قرار نهائي في قضية حبيب ريهانا وردّ فعله عفوي (فيديو)

Lebanon 24
21-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1323849-638757766150465851.jpg
Doc-P-1323849-638757766150465851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت هيئة المحلّفين حكماً بتبرئة مغنّي الراب آيساب روكي المعروف باسم راكيم مايرز من تهمتين جنائيتين تتعلقان بالاعتداء باستخدام سلاح ناري نصف آلي، وإطلاق النار على صديقه وزميله السابق في فرقة A$AP، تيريل إيفرون، إثر خلاف حاد بينهما.
Advertisement

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق لحظة تلقي المغنّي للحكم، حيث سارع الى احتضان حبيبته النجمة العالمية ريهانا وتقبيلها، والتي تواجدت معه في المحكمة لدعمه، حيث واجه مايرز عقوبة السجن لـ 24 عاماً، إلا أن الادّعاء طلب حكماً أخف يبلغ 8 سنوات. وفي مرافعة الختام، أكد نائب المدعي العام بول برزيلوميك أهمية تحديد ما إذا كان السلاح المستخدَم حقيقياً أم مزيّفاً.
 
 



من جانبه، أكد الدفاع أن إيفرون، المعروف باسم A$AP Relli، كان يغار من مايرز واعتدى عليه في تلك الليلة. وادعى المحامون أن مايرز حمل السلاح لتأمين نفسه وأصدقائه، مشيرين إلى أن السلاح كان مزيّفاً.


وبعد سماع الشهادات، بما في ذلك شهادة إيفرون الذي أقر بأن مايرز هو مَن أطلق النار عليه، قررت هيئة المحلّفين تبرئة مايرز. وأكد محامو الدفاع أن الأدلة المقدّمة في القضية لم تكن كافية لإثبات التُّهم بشكل قاطع.

وعقب صدور الحكم، عبّر آيساب روكي عن امتنانه لهيئة المحلّفين قائلاً: "نريد أن نشكر الله ونشكر هيئة المحلّفين على اتخاذ القرار الصحيح. وأكون رجلاً حراً يتحدث معكم جميعاً الآن". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:07 | 2025-02-22
03:01 | 2025-02-22
02:13 | 2025-02-22
00:37 | 2025-02-22
15:01 | 2025-02-21
12:16 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24