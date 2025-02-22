مهر "خيالي" وطفل "بيولوجي".. فنانة تفاجئ الجمهور بالمستور!

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أثارت الفنانة ميساء مغربي جدلاً واسعًا بعد تصريحاتها المثيرة التي كشفت فيها عن جوانب من حياتها الشخصية والعائلية. من أبرز ما ذكرته هو حصولها على مهر بقيمة 10 ملايين دولار من أحد أزواجها السابقين، معتبرةً أن المبلغ كان بمثابة هدية أكثر منه مهرًا تقليديًا، إضافة إلى هدية أخرى عبارة عن سيارة فاخرة وخاتم ألماس ثمين اشتراه لها زوجها من مزاد دولي.وفي حديثها عن حياتها العائلية، اعترفت ميساء مغربي بأنها أم لطفل بيولوجي أنجبته من إحدى زيجاتها السابقة، مشيرة إلى أن الأمومة كانت تجربة صعبة عليها بسبب معاناتها من مرض "بطانة الرحم المهاجرة"، لكنها رفضت الكشف عن هوية والد طفلها.كما نفت ميساء ارتباطها العاطفي حاليًا، مؤكدة أنها لا تعيش حالة حب أو علاقة مع أي رجل. وأكدت أن الطلاق المتكرر لا يعني أن المرأة أصبحت غير مرغوبة، بل قد يكون دليلاً على امتلاكها لخبرات أكثر.مغربي لم تقتصر تصريحاتها على ذلك، بل فاجأت جمهورها بالحديث عن تعرضها للعنف على يد زوجها الأول، حيث قالت إنه اعتدى عليها بالضرب وتسبب في كسر أصابع يديها. وأوضحت أن العنف اللفظي أصعب من الجسدي نظرًا لما يتركه من أذى نفسي.تصريحات ميساء مغربي أثارت جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض تعاطفهم معها بشأن معاناتها من الأمومة والإنجاب، بينما انتقد آخرون آراءها حول عدد الزيجات وموقفها من الزواج من رجل متزوج. (ارم نيوز)