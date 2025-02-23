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المرأة

في شوارع بيروت.. شاهدوا هيفاء وهبي التي بدت كـ "الباربي" (صور)

Lebanon 24
23-02-2025 | 00:00
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ظهرت النجمة هيفاء وهبي بإطلالة شتوية أنيقة في شوارع بيروت.

ارتدت هيفاء وهبي في صورها الأخيرة معطفا باللون الزهري، ونسقته مع جوارب ثقيلة من نفس اللون، ونسقته مع حذاء باللون الذهبي برقبة عالية من دار Alexandre Vauthier، ويصل سعره إلى 1200 دولار، وحقيبة من Celine ذهبية اللون.
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ولملمت شعرها ذيل حصان، وارتدت نظارة شمسية أنيقة.

من ناحية أخرى، تشارك هيفاء وهبي بطولة مسلسل "المشتبه الرابع"، مع النجم سيرين عبد النور، ويوسف الخال يوسف الخال، كما سيشارك به عدد من الفنانين العرب من سوريا والكويت والسعودية ومصر، فضلا عن مشاركة نجوم أجانب من إيطاليا وتركيا، وسيتم تصوير المسلسل في عدد من الدول منها روسيا وإيطاليا. (في الفن)
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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