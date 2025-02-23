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المرأة

فنانة تتهم شيرين عبدالوهاب بمنعها من الغناء: وضعتني في ذهنها كعدو

Lebanon 24
23-02-2025 | 03:31
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حلّت الفنانة سمية درويش ضيفة في برنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري على شبكة قنوات "ألفا اليوم".

وكشفت سمية درويش عن معاناتها الفنية بسبب التشابه الكبير في الصوت والشكل بينها وبين المطربة شيرين عبدالوهاب، معلقة: "أشعر بالاستياء عندما أرى نفسي في الفيديو كليب، وأشعر أنني ظلمت نفسي".
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وقالت: "عندما بدأت الفنانة شيرين بالغناء، كان أصدقائي في المدرسة يعتقدون أنني هي، وعندما ظهرت تغني أغنيتها "أنت حبيب العين والقلب" مع محمد محي، ظنوا أنني أنا، وكان لهذا الموضوع تأثير كبير عليّ".

وأضافت: "لقد أصبحت في مقارنة دائمة مع الشارع والملحنين والمنتجين، وهناك العديد من الأشخاص الذين يعرفون الفرق في الصوت، لدرجة أنه في مرة قلت: لنجتمع سوياً لنثبت أننا لسنا متشابهتين، وكان ما يزعجني هو أنهم يقولون إنني أقلد شيرين... من أُقلّد؟! هل من المفترض أن أقلدها؟ إذا كان طموحي عالياً، فإني أود تقليد بيونسيه، شاكيرا، أو مايكل جاكسون".

وقالت مروة صبري: "كان هناك صورة صغيرة لكِ، وشيرين طلبت إزالتها، إما أن يتم إزالتها أو أنها لن تغني"، وردت سمية قائلة: "نعم، حدث ذلك، وقد حكيت عن هذا الموقف مع راغدة شلهوب منذ 18 سنة".

وروت سمية واحدة من أكثر المواقف التي أثرت في مسيرتها الغنائية، حيث كانت في إحدى الحفلات على متن مركب سياحي كبير، وكان هناك حفل لشيرين عبدالوهاب يوم الخميس، وكانت صورتها معلقة في المكان كجزء من الدعاية للحفل. وعندما وصلت شيرين إلى المكان، فوجئت برؤيتها صورتي بجوارها، وطلبت إزالتها فوراً مهددة بعدم الغناء في الحفل، وبالفعل تم إزالة الصورة.

وتابعت: "لقد غنيت "قلب وراح" وشيرين سمعتها وانزعجت، وكان لها الحق في أن تنزعج، لأنني كنت في ذلك الوقت أغني على قدر إمكانياتي، لكنها كانت تعتبر أنني أغني بشكل سيئ، وتساءلت كيف يمكنهم مقارنتي بها"، مضيفة: "الفكرة أن شيرين وضعتني في ذهنها كعدو، وأنا لم أفكر بذلك". (مصراوي)
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