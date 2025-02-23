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المرأة

منة شلبي تواجه صدمة قبل موسم رمضان

Lebanon 24
23-02-2025 | 08:20
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رغم أن الفنانة منة شلبي وصناع فيلم "الهوى سلطان" كانوا يأملون في مواصلة الفيلم المنافسة على شباك التذاكر حتى موسم عيد الفطر المقبل، إلا أنهم أصيبوا بصدمة بعد الإيرادات الضعيفة التي حصدها الفيلم في الأيام الأخيرة وأصبح مهدداً بالرفع من دور العرض.
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كان فيلم "الهوى سلطان"، قد احتل الترتيب الأخير في شباك التذاكر يوم الجمعة الماضي، مكتفيًا بـ4054 جنيهًا فقط، وهو ما يعد ضعيفاً جدا في مقابل ما كان يحققه من إيرادات في بداية عرضه، ما شجع صناعه لأن يقرروا مواصلة المنافسة به في موسم عيد الفطر المقبل. (لها)
 
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