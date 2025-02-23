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المرأة

منى زكي توجه رسائل دعم وتهنئة لنجمات مسلسلات رمضان

Lebanon 24
23-02-2025 | 10:16
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وجهت الفنانة منى زكي عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" رسائل دعم وتهنئة للنجمات المشاركات في دراما رمضان 2025، وذلك في ظل غيابها عن هذا الموسم للعام الثاني على التوالي.

نشرت منى من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"إنستغرام" بعض بوسترات الأعمال الدرامية التي تنتظرها خلال الموسم الرمضاني المقبل، وبدأت من مسلسل "وتقابل حبيب"، إذ وجهت رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز وقالت: "مبروك حبيبتي، مستنيين".
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وعلقت على بوستر مسلسل "ظلم المصطبة" للفنانة ريهام عبد الغفور وقالت: "متحمسة جدا يا ريكوا، مبروك، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح".

كما علقت منى على بوستر مسلسل "أشغال شقة جداً" لأسماء جلال وهشام ماجد وعلقت بالقول: "مبروك يا جامدين، مستنيين على نار".

أما بوستر مسلسل "إخواتي"، لنيللي كريم وروبي وكندة علوش، فعلقت عليه بالقول: "خطار كلكوا مستنياكوا جداً". وخصت بالذكر كندة علوش وقالت: "كندوشة واحشاني على الشاشة، إن شاء الله نجاح كبير".

ووجهت منى زكي رسالة أخرى لمسلسل "لام شمسية" لأمينة خليل، وقالت: "مسلسل مهم جداً، منتظراه جداً، مبروك للجميع، إن شاء الله نجاح كبير".

فيما قالت عن بوستر مسلسل "قلبي ومفتاحه" لمي عز الدين: "مبروك متحمسة أوي". (لها)
 
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