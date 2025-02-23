6
o
بيروت
5
o
طرابلس
4
o
صور
6
o
جبيل
6
o
صيدا
7
o
جونية
2
o
النبطية
-3
o
زحلة
0
o
بعلبك
1
o
بشري
2
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بكلمات مؤثرة.. إنجي المقدم تودع كواليس "كامل العدد"
Lebanon 24
23-02-2025
|
13:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة إنجي المقدم على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صوراً من كواليس مسلسل "كامل العدد ٣"، وعلقت عليها بكلمات وداع مؤثرة لفريق العمل والأطفال الذين شاركوا فيه.
قالت إنجي في تعليقها: "فركش كامل العدد.. باي باي شادية بحبكم أووووي يا أحلى وألذ عيلة ومبسوطة أووووي إني انضميت لكم السنة دي".
Advertisement
أضافت: "مالحقتش أتصور مع دينا وشريف وأستاذ خالد ووسام وأستاذة إسعاد وناس تانية كتييييير بس بحبكم كلكم أووووووي ويارب نكسر الدنيا ونتجمع تاني على خير".
يُذكر أن أسرة الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" انتهوا من تصوير جميع مشاهده، وجمعت المشاهد الأخيرة كلًا من دينا الشربيني وشريف سلامة.
وبدأت وحدة المونتاج المسئولة عن العمل في مونتاج الحلقات الأولى من العمل كي يتم تسليمها للقنوات العارضة.
مسلسل "كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة، تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.
تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف عائقًا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ويبدآن رحلة جديدة مع أطفالهما.
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
Lebanon 24
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
11:16 | 2025-02-23
23/02/2025 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" منزعج: "خطوة غير موفقة"
Lebanon 24
"حزب الله" منزعج: "خطوة غير موفقة"
01:15 | 2025-02-23
23/02/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
05:39 | 2025-02-23
23/02/2025 05:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
23/02/2025 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
03:30 | 2025-02-23
23/02/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:16 | 2025-02-23
منى زكي توجه رسائل دعم وتهنئة لنجمات مسلسلات رمضان
08:20 | 2025-02-23
منة شلبي تواجه صدمة قبل موسم رمضان
05:30 | 2025-02-23
هيفاء وهبي ترثي والدة يوسف وورد الخال.. وهذا ما نشرته
03:31 | 2025-02-23
فنانة تتهم شيرين عبدالوهاب بمنعها من الغناء: وضعتني في ذهنها كعدو
00:00 | 2025-02-23
في شوارع بيروت.. شاهدوا هيفاء وهبي التي بدت كـ "الباربي" (صور)
23:00 | 2025-02-22
طالبت بحضانة ابنها.. مؤثرة تقاضي ماسك لإثبات الأبوة
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
24/02/2025 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
24/02/2025 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
24/02/2025 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24