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المرأة

بكلمات مؤثرة.. إنجي المقدم تودع كواليس "كامل العدد"

Lebanon 24
23-02-2025 | 13:18
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نشرت الفنانة إنجي المقدم على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صوراً من كواليس مسلسل "كامل العدد ٣"، وعلقت عليها بكلمات وداع مؤثرة لفريق العمل والأطفال الذين شاركوا فيه.

قالت إنجي في تعليقها: "فركش كامل العدد.. باي باي شادية بحبكم أووووي يا أحلى وألذ عيلة ومبسوطة أووووي إني انضميت لكم السنة دي".
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أضافت: "مالحقتش أتصور مع دينا وشريف وأستاذ خالد ووسام وأستاذة إسعاد وناس تانية كتييييير بس بحبكم كلكم أووووووي ويارب نكسر الدنيا ونتجمع تاني على خير".

يُذكر أن أسرة الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" انتهوا من تصوير جميع مشاهده، وجمعت المشاهد الأخيرة كلًا من دينا الشربيني وشريف سلامة.

وبدأت وحدة المونتاج المسئولة عن العمل في مونتاج الحلقات الأولى من العمل كي يتم تسليمها للقنوات العارضة.

مسلسل "كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة، تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف عائقًا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ويبدآن رحلة جديدة مع أطفالهما.
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