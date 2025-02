ممنوعة من بيع ملابس علامتها التجارية.. ميغان ماركل تواجة أزمة جديدة والمحامي يتدخل

Advertisement

على الرغم من تغيير اسم علامتها التجارية إلى As Ever، إلَّا أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، تواجه حالية ازمة صعبة، حيث فوجئت بأنها ممنوعة من بيع قطع الملابس الخاصة بعلامتها التجارية بسبب تشابه اسم علامتها الجديد مع شركة ملابس صينية تبيع منتجاتها بأسعار مخفضة.ونقل موقع "دايلي ميل" البريطاني تفاصيل الأزمة، حيث تقدَّم محامي دوقة ساسكس، بطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي (USPTO)، في أكتوبر 2022، للحصول على إذن بيع قائمة من المنتجات التي تنتجها تحت اسم "As Ever"، ولكن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي قدم "رفضاً جزئياً" مؤلفاً من 145 صفحة، في شهر تموز 2023، مشدداً على أنها لا يمكنها بيع الملابس، لأن اسم شركتها كان مشابهاً جداً لعلامة الأزياء الصينية ASEVER، ومقرها في مدينة شنتشن الصينية، هي شركة ملابس تزود متاجر الشوارع الرئيسة الشهيرة مثل: H&M.واوضح الموقع أن في كانون الثاني 2024، قدَّم محامو ميغان طلباً جديداً معدلاً أزال أي ذكر للملابس بل ستبيع كل المنتجات الأخرى مثل المربى وبسكويت الكلاب وغيرها، وتمت الموافقة على طلب العلامة التجارية الخاصة بها As Ever، وسيتعين على ميغان اختيار اسم آخر إذا كانت تريد تسويق خط ملابسها الخاص.يذكر أن علامة As Ever كانت ستبيع، إلى جانب مربى ميغان، المنسوجات، مثل: مفارش المائدة، والمناشف، ومنتجات العناية بالبشرة، والعناية بالشعر، والبطانيات وأغطية الأسرة والروائح المنزلية. كما ستوفر أدوات البستنة والمطبخ، فضلًا عن الأدوات المنزلية.كما ستباع منتجات ميغان في مركزين تجاريين في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركة البث العملاقة "نتفليكس". (لها)