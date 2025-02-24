رزان جمّال تكشف حقيقة ظهورها مع رامز جلال: "مشاهد البكاء والعصبية بتأثر عليا"

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في إحدى الندوات الصحافية التي أُقيمت خصيصاً لها في مصر، كشفت الفنانة رزان جمال العديد من أسرارها الفنية وكواليس مشاركتها في فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز، مؤكدةً تعلّقها بالعمل في مصر، كما تحدّثت عن حقيقة ظهورها في برنامج رامز جلال للمقالب هذا العام، ومشاركتها في مسلسل "الثمن"، وسبب انتشار الفيديو الذي يجمعها مع الفنان كريم عبد العزيز في مهرجان joy awards، بالقول: "كريم عبد العزيز زي أخويا، واتبسطت كتير بتجربة العمل معه في فيلم "كيرة والجن"، وهو فيلم لذيذ أوي".وعن حقيقة ظهورها في برنامج رامز جلال المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، أكدت رزان أنها لن تقع ضحية ضيوف برنامج مقالب رامز جلال في الموسم المقبل، قائلةً: "مش هطلع في برنامج رامز... مصوّرناش الحلقة".وعن سرّ تعلقها بالعمل في مصر أكثر من أي دولة أخرى، أكدت رزان أن علاقة قوية تربطها بالجمهور المصري، لدرجة أنها لا تشعر بالغربة بينهم، حيث قالت: "كل تجارب عملي في مصر ناجحة، وبرتاح للشغل في مصر لأن دماغي لايقة على الشغل هنا، وبحب الجمهور المصري أوي، ومفيش غير الأشياء الكويسة على الجمهور المصري، وبحس إني مش غريبة، والشعب خفيف الدم... وبحب الأفلام المصرية القديمة ومتعلقة بيها كتير".وأضافت: "مسلسل "الثمن" شكّل علامة فارقة في مسيرتي الفنية، وأنا أحب كثيراً شخصية "سارة"، وهو من الأعمال الفنية الناجحة التي صُدّرت الى الخارج، وقد تُرجم الى الإسبانية، وهذا يعني أن أعمالنا تنال إعجاب الجمهور الأجنبي وليس العربي فقط".وعن مشاركتها في مسلسل "القدر"، قالت رزان جمال: "أحلى شيء بمشاركتي في مسلسل "القدر" هو رد فعل الجمهور والتجربة كلها على قدر ما كانت متعبة، كانت ممتعة كتير، وفرحت كتير برد فعل الجمهور بدور "نور" اللي قدّمته".وأضافت رزان جمال أنها لم تتمكن من التفكير بقضية الأم الحاضنة التي يناقشها المسلسل، قائلةً: "عمري ما فكرت في موضوع الأم الحاضنة، فكرت فيه من وجهة نظر "نور" في المسلسل".أما عن أصعب المشاهد التي قدّمتها في مسلسل "القدر"، فقد أكدت رزان جمال أن الأصعب كان مشاهد الحزن والبكاء، قائلةً: مشاهد البكاء والعصبية بتأثر عليا وبتعب شوية لأنها بتيجي من مكان حقيقي وبالنسبة لي من أصعب المشاهد، هو مشهد وأنا بترجى أمي تسمعني كان كتير صعب، وفي مشهد مع وسام حنا كان كتير صعب". (لها)