آيتن عامر تشوّق الجمهور لمسلسلها الرمضاني

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على غرار المسابقات التي أطلقها عدد من الفنانين في الفترة الأخيرة وترتكز على أسئلة للجمهور عن أعمالهم الرمضانية، ومنح هدايا للفائزين، فاجأت الفنانة آيتن عامر متابعيها على "فيسبوك"، بسؤال عن عدد الأعمال التي جمعتها مع النجم محمد رجب، معلنةً أنها ستختار خمسة أشخاص من أصحاب الإجابات الصحيحة لتمنحهم هدية.ونشرت آيتن صورة جمعتها مع محمد رجب، من مسلسل "الحلانجي"، المرتقب عرضه في شهر رمضان، وعلّقت عليها بسؤال: كم عمل فني جمع محمد رجب وآيتن عامر؟. وأشارت الى أنها ستختار خمسة من أصحاب الإجابات الصحيحة لترسل إليهم هدايا. وأكدت آيتن أنه رغم التعليقات الكثيرة، لم يتمكن من الإجابة الصحيحة سوى اثنين أو ثلاثة فقط.وجاء في أغلب الإجابات: "سالم أبو أخته"، "بيكيا"، "الأخ الكبير"، "يا تهدي يا تعدي"، إضافة الى "الحلانجي".وبالتزامن مع المسابقة، كشفت آيتن عامر عن ملامح شخصيتها في مسلسل "الحلانجي"، حيث تجسد دور فتاة من منطقة شعبية تجمعها علاقة عاطفية مع البطل، الذي يؤدي دوره الفنان محمد رجب في شخصية "طه الحلانجي".وأوضحت آيتن في تصريحات صحافية، أن الأحداث ستتضمن الكثير من التحديات والصراعات العاطفية، مما يضيف الى المسلسل طابعاً مشوّقاً يجذب المشاهدين خلال الموسم الرمضاني المقبل. (لها)