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المرأة

تدللت على زوجها وطالبته بقول كلمة "مرتي"... أحلام تثير الجدل بمقطع فيديو جديد

Lebanon 24
25-02-2025 | 00:11
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نشرت أحلام الشامسي مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، ظهرت فيه تتدلل على زوجها، وتطالبه بقول كلمة "مرتي"، وهو المقطع الذي أثار الجدل بين الجمهور.
 
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تباينت ردود الفعل على فيديو أحلام الشامسي ومبارك الهاجري، فبينما عبر البعض عن إعجابهم بعلاقة النجمة الإماراتية وزوجها، رأى آخرون أن الفيديوهات مبالغ فيها، بحسب قولهم، وأن أحلام تجبر زوجها على التغزل فيها، بحسب تعليقاتهم.

 وظهرت أحلام الشامسي في مقطع الفيديو تطلب بشكل متكرر من مبارك الهاجري قول كلمة "مرتي"، وهو ما رد عليه الأخير قائلة: "محبوبتي".

وبعد تداول الفيديو أعادت أحلام نشره عبر حسابها الشخصي على تطبيق إكس، متفاعلة بكلمات طريفة مع الجمهور، الذي رد عليها بتعليقات عبرت عن إعجابهم بعفويتها.
 
ومن بين تعليقات الجمهور على فيديو أحلام وزوجها: "أجمل نجمة أشوفها أنت يا أحلام، لايق عليكي الدلال وكل شيء، وعفوية كالأطفال". "ربنا يحميكي يا رب ويبارك فيكي وفيه، أنتم نموذج مثالي للزيجات، أتمنى منك أحلام تخفي حياتك عن السوشيال ميديا أنت ما تعرفين كيف العالم راح يفكرون والعين مذكورة في القرآن".

وفي المقابل انتقد البعض فيديو أحلام الشامسي في تعليقات منها: "انا خابرة اللي يحب زوجته بروحه يقول لها كلام حلو، ويدلعها ما يتلقى أوامر وينجبر  وإذا ما يتم منه ومن نفسه الفائدة". "عندي قناعة تامة اللي يطلعون بهاذي المناظر أمام الكمرة وشوفو كيف نحب بعض تأكدوا أنهم لا يحبون بعض مظاهر فقط". ""عيب هاي التصرفات لوحده بعمرها حتى لو كانوا أصغر عيب في بيوت ادعي عليه قد ما بدك مش هيك". (ليالينا)
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