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المرأة
جميلة مثل والدتها.. ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون تنشر صورة وهي برفقة أمّها
Lebanon 24
25-02-2025
|
09:25
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي برفقة والدتها.
ولاحظ متابعو ياسمينا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، وقال العديد منهم إنّه جميلة مثل أمّها. (رصد لبنان 24)
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ياسمينا زيتون
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