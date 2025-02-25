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منوعات
بتهمة "نشر محتوى مخل".. "بلوغر" عربية إلى السجن وهذه صورتها
Lebanon 24
25-02-2025
|
09:57
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قضت محكمة مصرية بحبس البلوغر روكي أحمد سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامها بدفع غرامة 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر محتوى يخلّ بقيم الأسرة المصرية، بينما برأتها المحكمة من تهمة تسهيل الدعارة.
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وتقدم دفاعها باستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، والذي جاء بعد اتهامها بنشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور عبر "تيك توك".
وقد بدأت القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على روكي أحمد في تموز 2024، بعد رصد محتواها المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهت لها النيابة تهم نشر صور ومقاطع خادشة للحياء مقابل عوائد مالية.
وأثارت فيديوهاتها انتقادات واسعة، خاصة بعد ظهورها بملابس جريئة، ما دفع البعض للمطالبة بفرض قيود على "تيك توك"، وسط اتهامات للتطبيق بالترويج لمحتوى غير لائق. (ارم نيوز)
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