بعد طلاقها: فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة.. وتفاصيل عن زواجها

Advertisement

كشف الكاتب الصحفي المصري خالد الصواف عن تفاصيل جديدة حول الحياة العاطفية للفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحًا أن احتمالية عودتها إلى زوجها السابق، الفنان أحمد العوضي، كانت مطروحة قبل سبعة أشهر، لكن الأمر أصبح مستبعدًا تمامًا في الوقت الحالي.وفي مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد 2" في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، أكد الصواف أن ياسمين عبد العزيز تعيش حاليًّا قصة حب مع شخص من خارج الوسط الفني، لكنه نفى ما تردد عن كونه رجل أعمال، مشيرًا إلى أن العلاقة لا تزال في مراحلها الأولى.وفيما يتعلق بإمكانية الزواج قريبًا، أضاف الصواف أن ياسمين لم تتخذ قرارها النهائي بعد بشأن هذه الخطوة، فهي تفضل التمهل والتأكد من استقرار العلاقة قبل الإقدام على خطوة الزواج.على الصعيد الفني، تستعد ياسمين عبد العزيز للمشاركة في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تدور أحداثه حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها، ما يدفعها إلى الانفصال عنه وخوض قصة حب معقدة تكشف لها أسرارًا خطيرة عن عائلة طليقها.أما عن آخر أعمالها الفنية، فقد كانت ياسمين قد ظهرت في مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث شاركها البطولة أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، وسهير المرشدي، تحت إدارة المخرج مصطفى فكري. (فوشيا)