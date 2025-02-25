بطريقة لافتة.. هكذا أحيت ميغان ماركل ذكرى الأميرة ديانا (فيديو)

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في آخر منشور لها على إنستغرام، أرسلت ميغان تحية غير مباشرة لديانا، جدة أبنائها، من خلال ارتدائها لسترة جامعية تحمل اسم جامعة نورث وسترن، وهي نفس السترة التي ارتدتها ديانا في سنواتها الأخيرة.نشرت ميغان ماركل، البالغة من العمر 43 عامًا، صورة عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي في إنستغرام، تظهر فيها وهي تقضي عطلة نهاية الأسبوع في الهواء الطلق. كانت ترتدي سترة جامعية باللون الكحلي مكتوب عليها اسم جامعة نورث وسترن، وهي نفس السترة التي ارتدتها الأميرة ديانا خلال نزهتها في صالة الألعاب الرياضية في التسعينيات.الأميرة ديانا، التي رحلت عن عالمنا في 1997، ارتدت هذه السترة لأول مرة في يونيو 1996، كتذكار لزيارتها لجامعة نورث وسترن.خلال تلك الزيارة، قامت ديانا بجولة في منطقة شيكاغو، حيث التقت بالطلاب وزارت مستشفى محلي.لاحقًا، تم تصويرها وهي ترتدي السترة مع شورت أبيض وحذاء رياضي في نادي تشيلسي هاربور بلندن.يُذكر أن ميغان ماركل كانت قد التحقت بجامعة نورث وسترن من عام 1999 إلى عام 2003، وتخرجت بتخصص مزدوج في المسرح والعلاقات الدولية.هذه الإيماءة تعكس التقارب بين ميغان وديانا، حيث يشير الكثير من المحبين إلى وجود روابط عديدة تجمعهما، مثل حب العمل الخيري، الميل إلى الطبيعة، وعدم الرغبة في الالتزام بالقيود الملكية.