Advertisement

المرأة

شعرت بضربات قلب سريعة.. منى زكي تكشف سبب توترها في الشارع

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1325884-638761525920095451.jpg
Doc-P-1325884-638761525920095451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة منى زكي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة لها كشفت من خلالها عن توترها أثناء سيرها في الشارع بسبب انتشار إعلانات مسلسلات رمضان.

وكتبت منى: "صباح الخير بشوف البلبوردر للأعمال الرمضانية في الشارع وبيجيلي توتر وضربات قلب سريعة مع إني مليش شغل من الأعمال دي، ربنا يكرم الجميع ومبروك لكل الناس وإن شاء الله خير".
Advertisement


وكانت منى زكي قد وجّهت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رسائل دعم وتهنئة للنجمات المشاركات في دراما رمضان 2025، وذلك في ظل غيابها عن هذا الموسم للعام الثاني على التوالي.

نشرت منى من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" بعض بوسترات الأعمال الدرامية التي تنتظرها خلال الموسم الرمضاني المقبل، وبدأت من مسلسل "وتقابل حبيب"، إذ وجهت رسالة الى الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلةً: "مبروك حبيبتي، مستنيين".

وعلّقت على بوستر مسلسل "ظلم المصطبة" للفنانة ريهام عبد الغفور بالقول: "متحمسة جداً يا ريكوا، مبروك، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح".

كما علّقت منى على بوستر مسلسل "أشغال شقة جداً" لأسماء جلال وهشام ماجد قائلةً: "مبروك يا جامدين، مستنيين على نار".

أما بوستر مسلسل "إخواتي" لنيللي كريم وروبي وكندة علوش فعلّقت عليه منى زكي بالقول: "خطار كلكوا مستنياكوا جداً". وخصّت بالذكر كندة علوش إذ قالت: "كندوشة واحشاني على الشاشة، إن شاء الله نجاح كبير".

ووجهت منى زكي رسالة أخرى لمسلسل "لام شمسية" لأمينة خليل، حيث قالت: "مسلسل مهم جداً، منتظراه جداً، مبروك للجميع، إن شاء الله نجاح كبير".

فيما قالت عن بوستر مسلسل "قلبي ومفتاحه" لمي عز الدين: "مبروك متحمسة أوي". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2025-02-25
16:00 | 2025-02-25
14:00 | 2025-02-25
09:57 | 2025-02-25
09:25 | 2025-02-25
07:25 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24