في عيد ميلادها الـ 59.. هكذا تطورت ملامح نجوى كرم منذ التسعينات (صور)

واكبت نجوى كرم الصيحات الجمالية التي انتشرت في هذه الفترة الخاصة بالمكياج والشعر والحواجب، واعتمدت في هذه الفترة على لوك طبيعي ولون شعرها الأسود الداكن مع غرة.



كانت نجوى كرم تعتمد كثيراً على مكياج العيون السموكي الداكن وأحمر الشفاه والحواجب الكثيفة التي تخلت عنها بداية من الألفية الثانية لتصبح ناعمة وأكثر.





كانت الصيحة الجمالية الرائجة في هذه الفترة هي قلم تحديد الشفاه ومكياج العوين الترابي، أما بالنسبة لتسريحات الشعر، غيرت نجوى كرم من تسريحة شعرها أكثر من مرة خلال هذه الفترة، إلا أنها حافظت على اللون الأسود.



مراحل تطور نجوى كرم في الألفينات

طورت نجوى كرم من أساليبها الجمالية مع بداية عام 2005، وظهرت بإطلالات جذابة، وركزت على مكياج العيون بشكل أكبر، وبدأت حاجبيها في اتخاذ لوك أعرض قليلاً مع تسريحة نصف الرافعة.

مع عام 2010 أجرت نجوى كرم أول عملية تجميل لتعديل شكل الأنف ليبدو أصغر، إلا أنها لم تغير من شكلها، بل حافظت على أساليبها الجمالية، واختارت لون شعر مختلف بدلاً عن الأسود لتتجه إلى اللون البني الكستنائي.بدأت نجوى كرم بعد ذلك في القيام ببعض الإجراءات التجميلية في الوجه، والتي تمثلت في حقن فيلر الشفاه لتبدو بارزة أكثر، وتخلت عن الرموش الاصطناعية، واتجهت إلى المكياج الترابي.وفي عام 2012 حققن نجوى كرم حلمها بالظهور على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي بإطلالة باللون الأبيض تألقت فيها كعروس كما وصفها المتابعون.غيرت نجوى كرم من تسريحات شعرها كثيراً وألوانه واعتمدت في عام 2015 على الغرة بأشكالها المختلفة، وبحلول عام 2017 بدأت بعض التغيرات على شكلها حيث بدت منطقة الفك أعرض قليلا بعد أن لجأت إلى حقن الفيلر في منطقة الخدود.واعترفت نجوى كرم في عام 2018 بأنها تخضع إلى حقن الفيلر والبوتوكس مثل كافة النساء اللاتي يرغبن في الحفاظ على جمالهن لفترات طويلة، وذلك بعد أن ظهرت بخدود متورمة، وكشفت أن الطبيب أخبرها أنها ستزول بعد فترة جراء الحقن إلا أن ذلك لم يحدث بسبب بشرتها الحساسة.لجأت نجوى كرم بعد عام 2018 إلى عملية تجميل أخرى وأثارت جدلاً في هذا الوقت بسبب تغير شكلها وتنحيف ذقنها أكثر، إلا أنها بدت أصغر سناً وأكثر جمالاً، وفق تعليقات المتابعين.ركزت نجوى كرم من جديد على مكياج سموكي للعيون في جميع إطلالتها، وبدأت في استخدام مكياج بدرجات أفتح كثيراً لتتوافق مع لون بشرتها، وتظهر جمالها دون مبالغة، وفي عام 2020 أعادت نجوى كرم للأذهان لوك سابقاً لها في 2008 بالغرة الأمامية التي ظهرت بها في برنامج ذا فويس سينيور، وأصبحت خدودها وشفتيها ممتلئة أكثر. لم تتغير ملامح نجوى كرم كثيراً منذ هذه الفترة، واعتمدت كافة التغييرات على اتباع أساليب وطرق جمالية مختلفة، بالإضافة إلى ألوان شعر جاء أغلبها باللون البني وبدأت تميل إلى الشعر الطويل على عكس السنوات الماضية. وخلال السنوات الأخيرة خطفت نجوى كرم الأنظار بأناقتها الشديدة خلال الحفلات الغنائية، والتي ظهرت فيها برشاقة ملحوظة كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتمدت فيها على ألوان كثيرة وقصات مختلفة، والتي كان آخرها في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards الذي خطفت فيه الأنظار بإطلالتها باللون الأبيض والقفازات السوداء. (ليالينا)