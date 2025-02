بعد تغيّر شكلها.. وفاة ممثلة عن 39 عامًا! (صورة)

توفيت الممثلة ميشيل تراشتنبرج، بطلة مسلسلي Gossip Girl وBuffy the Vampire Slayer، عن عمر 39 عامًا.



ووفقًا لما أفادت به مصادر الشرطة لصحيفة The Post يوم الأربعاء، أكدت الشرطة أن وفاة ميشيل تراشتنبرج، التي اشتهرت أيضًا بدورها في مسلسل Harriet the Spy، لا تُعد مشبوهة، لكن لم يُعرف سبب الوفاة على الفور.

Advertisement