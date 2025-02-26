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المرأة
بعد تغيّر شكلها.. وفاة ممثلة عن 39 عامًا! (صورة)
Lebanon 24
26-02-2025
|
13:48
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توفيت الممثلة ميشيل تراشتنبرج، بطلة مسلسلي Gossip Girl وBuffy the Vampire Slayer، عن عمر 39 عامًا.
ووفقًا لما أفادت به مصادر الشرطة لصحيفة The Post يوم الأربعاء، أكدت الشرطة أن وفاة ميشيل تراشتنبرج، التي اشتهرت أيضًا بدورها في مسلسل Harriet the Spy، لا تُعد مشبوهة، لكن لم يُعرف سبب الوفاة على الفور.
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وكانت ميشيل تراشتنبرج قد أثارت قلق معجبيها العام الماضي بعد نشر صور لها بمظهر مختلف، ما دفع البعض للتعليق على تغير شكلها، بما في ذلك تساقط شعرها وتغير لون عينيها.
ورغم ذلك، دافعت عن نفسها، قائلة إنها ليست مريضة وإنها بخير وصحة. وأضافت أن من انتقدوا مظهرها لم يدركوا أنها ليست في سن الـ14 بل في الثامنة والثلاثين.
الجدير بالذكر أن ميشيل تراشتنبرج بدأت حياتها المهنية في سن مبكرة، فقد شاركت في مسلسل "مغامرات بيت وبيت"، ثم حققت شهرة واسعة بعد دورها في فيلم "هارييت الجاسوسة" عام 1996، كما أدت أدوارًا في أفلام مثل EuroTrip وIce Princess و17 Again. (ارم نيوز)
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