رزان الجمال بالأبيض كالأميرات.. شاهدوا "حفل زفافها"

أثبت مسلسل " القدر" حضوره القوي بين الأعمال الدرامية، بعد أن نال على استحسان الجمهور، الذين أبدوا إعجابهم بالخطوط الدرامية بين أبطاله ولا سيما علاقة "نور" رزان جمّال و"زيد" قصي خولي، والتي كُللت بالزواج رغم الصعاب والمواجهات الصعبة التي واجهها الثنائي.

وحرصت رزان جمّال على أن مشاركة متابعيها هذه اللحظة السعيدة، بنشر صور من كواليس حفل زفاف "نور" و"زيد" عبر صفحتها على "إنستغرام"، معلقة: "حبيت شارككن شوية صور من ألبوم عرس نور وزيد، وأشكر العيلة الحلوة إللي اكتسبتها بهالرحلة شركائي الممثلين حتى إللي مش موجودين بالصور".

ولم تتوقف رسائل رزان عند هذا الحد، بل قررت أيضاً الثناء على المجهود الذي بذله الآخرون خلف كاميرا التصوير ومن بينهم مخرجة العمل قائلة: "مخرجتنا رح اشتقلكن كلكن الفريق التقني كله، عيلة الكارافان بتعرفو حالكن وكل شخص حط جهد وتعب لنقدملكن بحبكن كثير وبشوفكن بالرحلة الجاية".