"هناك أيام جيدة وأخرى صعبة".. نجمة مصابة بسرطان الثدي تكشف عن رحلة علاجها

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أكدت الفنانة الأميركية أوليفيا مون أنها بصحة جيدة، وذلك خلال لقاءها مع مجلة "PEOPLE" في حفل TIME Women of the Year Gala لعام 2025 الذي أقيم يوم الثلاثاء.أوضحت أوليفيا مون أنها تتناول عدة أدوية مختلفة، مشيرة إلى أن من مر بتجربة الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي، يدرك أهمية الأدوية في مساعدة حالته. وتحدثت عن رحلتها العلاجية قائلة: "بالطبع هناك أيام جيدة وأخرى صعبة، لكنني حققت تقدماً كبيراً في العناية بصحتي".كما تحدثت عن تأثير تشخيصها بالمرض على حياتها، حيث أكدت أنها أصبحت أكثر لطفاً مع نفسها ولم تعد تضغط على نفسها لأداء الكثير من المهام. وأضافت أنها استمتعت بقضاء الوقت مع عائلتها في المنزل، وأن فترة العلاج جعلتها تضع قائمة مهام أقصر بكثير مما كانت عليه سابقاً، مشيرة إلى أنها لا تهتم بالفوضى في منزلها وتعطي نفسها الحق في الراحة.وأوضحت أوليفيا مون بأنها تتبنى أهدافاً صغيرة قابلة للتحقيق بدلاً من الأهداف الكبيرة التي قد تشعرها بالفشل، قائلة: "كل يوم أعتبره نجاحاً، مهما كان صغيراً".وعن علاقتها بزوجها، الكوميدي جون مولاني، أكدت أوليفيا أن دعمه لها خلال رحلة العلاج جعل علاقتهما أقوى من أي وقت مضى. وقالت: "لقد أصبحنا أكثر قرباً من بعضنا البعض، ليس فقط بسبب أطفالنا، ولكن لأننا خضنا معاً معركة محاربة السرطان". وأضافت بأن زوجها كان مثالياً في التعامل مع الأمر، مما جعل علاقتها به أكثر قوة، معتبرة إياه الأفضل على الإطلاق. (سيدتي)