"مكياج التمارين".. منتجات تجميل ضارة أثناء ممارسة الرياضة

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تزداد شعبية "مكياج التمرين" بين عشاق اللياقة البدنية، حيث يتشارك المستخدمون عبر الإنترنت روتينات التجميل المقاومة للتعرق إلى جانب تمارينهم الرياضية.ومع وجود أكثر من 56.7 مليون منشور حول "مكياج التمرين" و20 مليون منشور عن "مكياج البيلاتس" على "تيك توك"، أصبح الاهتمام بمستحضرات التجميل الخاصة بالتمارين ظاهرة منتشرة على نطاق واسع.كما شهدت عمليات البحث على غوغل عن "كيفية جعل المكياج مقاوما للتعرق" ارتفاعا بنسبة 70% خلال الشهر الماضي، وفقا لعلامة التجميل Revolution Beauty.وبهذا الصدد، حذّرت ميل ترييرويلر، خبيرة المكياج لدى Revolution Beauty، من استخدام بعض المنتجات أثناء ممارسة الرياضة، إذ يمكن أن تسد المسام أو تتفاعل مع العرق، ما يؤدي إلى تهيّج البشرة وظهور البثور. وأبرز هذه المنتجات:- كريمات الأساس الثقيلة ومستحضرات إخفاء العيوب ذات التغطية الكاملة، التي قد تختلط بالعرق وتؤدي إلى انسداد المسام.- الماسكارا العادية، التي قد تتلطخ أثناء التمارين وتسبب تهيج العينين، ما يجعل الماسكارا المقاومة للماء خيارا أفضل.- المنتجات التي تحتوي على زيوت ثقيلة أو كحول أو سيليكون، لأنها قد تعزز انسداد المسام وتتسبب في مشكلات جلدية.وللحصول على مظهر طبيعي دون الإضرار بالبشرة أثناء التمارين، تنصح الخبيرة باستخدام مستحضرات خفيفة تحتوي على عناصر مغذية للبشرة، مثل: كريمات الأساس الخفيفة التي توفر تغطية قابلة للتنفس دون التسبب في انسداد المسام، ومنتجات غنية بحمض الهيالورونيك والببتيدات، التي تساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها، ورذاذ تثبيت المكياج الذي يساعد في الحفاظ على المكياج ومنح البشرة لمسة نهائية غير لامعة تدوم خلال التمرين.وبعد التمارين، يعد تنظيف البشرة أمرا أساسيا للحفاظ على صحتها وتجنب انسداد المسام بسبب التعرق. وتوصي الخبيرة باتباع الخطوات التالية:- تنظيف البشرة بعمق باستخدام منظف مناسب أو بلسم تنظيف يحتوي على الكولاجين لإزالة العرق والشوائب.- ترطيب البشرة باستخدام مرطب عالي الجودة لاستعادة الترطيب والتوازن الطبيعي.- اختيار مرطبات مغذية تساعد على تجديد نضارة البشرة وتنشيطها بعد المجهود البدني. (روسيا اليوم)