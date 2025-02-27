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المرأة

سافرت إلى أميركا... إعلاميّة لبنانيّة تنشر صورة لجواز سفرها الأجنبيّ!

Lebanon 24
27-02-2025 | 06:54
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نشرت الإعلاميّة ريا أبي راشد صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" لجواز سفرها البريطانيّ.
 
 
وأشارت أبي راشد إلى أنّها في طريقها إلى لوس أنجلوس من أجل حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار. (رصد لبنان 24)
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ريا ابي راشد

جواز سفر

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