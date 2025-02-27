سافرت إلى أميركا... إعلاميّة لبنانيّة تنشر صورة لجواز سفرها الأجنبيّ!

نشرت الإعلاميّة ريا أبي راشد صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" لجواز سفرها البريطانيّ.

وأشارت أبي راشد إلى أنّها في طريقها إلى لوس أنجلوس من أجل حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار. (رصد لبنان 24)