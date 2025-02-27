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المرأة
تزوجت مدنيًا في تركيا.. طلاق ممثلة لبنانية بعد زواج لم يتجاوز الثلاث سنوات
Lebanon 24
27-02-2025
|
08:18
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انفصلت الفنانة اللبنانية نور صعب عن زوجها توفيق حمزة بعد زواج دام أقل من ثلاث سنوات، والذي أثمر عن ابنة وحيدة تُدعى سكاي والتي لم تكمل عامها الثاني بعد.
وأكد مصادر مطلعة لـ لها أن نور صعب في انتظار الانتهاء من معاملات الطلاق بشكل رسمي، بعد زواج مدني تم في تركيا عام 2022.
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وعلى الرغم من تلقيها العديد من العروض الفنية في الآونة الأخيرة، ابتعدت نور صعب عن التمثيل لتتفرغ لرعاية ابنتها. ومع ذلك، شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "ما اختلفنا" الذي يتضمن لوحات منفصلة وأخرى متصلة بأسلوب كوميدي نقدي ساخر، وقد يصل إلى الكوميديا السوداء. (لها)
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