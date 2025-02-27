11
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد مناشدة تامر حسني.. يسرا تدعم لاعب الزمالك إبراهيم شيكا
Lebanon 24
27-02-2025
|
14:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة يسرا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة دعم وجّهتها الى اللاعب إبراهيم شيكا نجم الزمالك السابق بعد تصدّره مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره الأخير في صورة مع زوجته وقد بدا فيها نحيلاً جداً ومريضاً، ما دفع الفنان تامر حسني لمناشدة المسؤولين الاهتمام بحالته.
Advertisement
وكتبت يسرا قائلةً: "خالص تمنياتي بالشفاء للاعب إبراهيم شيكا، اللهم أنت الشافي المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك فاشفه شفاءً لا يغادر سقماً".
وكان تامر حسني قد ناشد المسؤولين عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" تحمّل نفقات علاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا.
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما حدا الو عليي شي".. وأخيرا سلاف فواخرجي تكشف حقيقة علاقتها بماهر الأسد (فيديو)
Lebanon 24
"ما حدا الو عليي شي".. وأخيرا سلاف فواخرجي تكشف حقيقة علاقتها بماهر الأسد (فيديو)
03:44 | 2025-02-27
27/02/2025 03:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. العثور على نجم شهير وزوجته ميتَين داخل منزلهما (صور)
Lebanon 24
خبر حزين.. العثور على نجم شهير وزوجته ميتَين داخل منزلهما (صور)
04:51 | 2025-02-27
27/02/2025 04:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
Lebanon 24
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
12:12 | 2025-02-27
27/02/2025 12:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مدنيًا في تركيا.. طلاق ممثلة لبنانية بعد زواج لم يتجاوز الثلاث سنوات
Lebanon 24
تزوجت مدنيًا في تركيا.. طلاق ممثلة لبنانية بعد زواج لم يتجاوز الثلاث سنوات
08:18 | 2025-02-27
27/02/2025 08:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"كل أوجاعك نقلوا على قلبي يا ماما".. إعلامية "الجديد" تفقد والدتها وما قالته مؤثر جداً (صور)
Lebanon 24
"كل أوجاعك نقلوا على قلبي يا ماما".. إعلامية "الجديد" تفقد والدتها وما قالته مؤثر جداً (صور)
00:15 | 2025-02-27
27/02/2025 12:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:18 | 2025-02-27
تزوجت مدنيًا في تركيا.. طلاق ممثلة لبنانية بعد زواج لم يتجاوز الثلاث سنوات
06:54 | 2025-02-27
سافرت إلى أميركا... إعلاميّة لبنانيّة تنشر صورة لجواز سفرها الأجنبيّ!
05:13 | 2025-02-27
نجوى كرم لمايا دياب: يقول المثل كما تراني يا جميلُ أراك
04:06 | 2025-02-27
الملكة كاميلا والملك تشارلز يعبئان التمر استعداداً لرمضان (فيديو)
02:20 | 2025-02-27
ليلى إسكندر تظهر برفقة طليقها يعقوب الفرحان بعد مرور سنوات على طلاقهما.. هل عادت اليه؟ (صورة)
00:25 | 2025-02-27
"مكياج التمارين".. منتجات تجميل ضارة أثناء ممارسة الرياضة
فيديو
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
28/02/2025 01:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
28/02/2025 01:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
28/02/2025 01:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24