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المرأة

بعد مناشدة تامر حسني.. يسرا تدعم لاعب الزمالك إبراهيم شيكا

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:29
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نشرت الفنانة يسرا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة دعم وجّهتها الى اللاعب إبراهيم شيكا نجم الزمالك السابق بعد تصدّره مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره الأخير في صورة مع زوجته وقد بدا فيها نحيلاً جداً ومريضاً، ما دفع الفنان تامر حسني لمناشدة المسؤولين الاهتمام بحالته.
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وكتبت يسرا قائلةً: "خالص تمنياتي بالشفاء للاعب إبراهيم شيكا، اللهم أنت الشافي المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك فاشفه شفاءً لا يغادر سقماً".
وكان تامر حسني قد ناشد المسؤولين عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" تحمّل نفقات علاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا.
 
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