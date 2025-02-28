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المرأة

شكران مرتجى تعود لدراما رمضان بمسلسلين

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:00
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تطل الممثلة السورية شكران مرتجى على الجمهور، في موسم الدراما خلال شهر رمضان، عبر عملين، الأول "الباء تحتها نقطة" والثاني "قطع وريد".

وقالت شكران إنها تجسد في المسلسل الأول شخصية "معلمة" بطريقة كوميدية، وتدور أحداث المسلسل في مدرسة لتعليم النساء في إحدى المدن الإماراتية، حيث تقوم مجموعة من المعلمات من جنسيات عربية مختلفة بمهمة محو الأمية للسيدات هناك.
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وأوضحت الممثلة السورية أن الكوميديا  في المسلسل تنشأ من المواقف التي تحتوي على طرق متنوعة للمعلمات في إيصال المعلومات بأساليبهن المختلفة، مما يضفي على العمل طابعًا خفيفًا، حسب قولها.

أما عن مسلسل "قطع وريد", روت شكران تفاصيل القصة التي تبدأ مع جريمة قتل غامضة في قرية صغيرة قرب دمشق. وتتوالى الأحداث ليتم الكشف عن أسرار قديمة تتعلق بالقضية والصراعات العائلية.

وفي ختام حديثها، أشارت شكران إلى حرصها على البقاء في دمشق خلال شهر رمضان لتقضي أيامها في منزل شقيقتها.

وأضافت أن "شعائر وطقوس شهر رمضان في سوريا لها نكهة خاصة ومختلفة"، على حد تعبيرها.
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