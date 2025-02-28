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المرأة
عانقته وقبّلته... صورة رومانسيّة تجمع جيسي عبدو بزوجها المنتج
Lebanon 24
28-02-2025
|
07:04
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نشرت الممثلة جيسي عبدو صورة رومانسيّة مع زوجها المنتج مفيد الرفاعي عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
وقامت جيسي بمعانقة وتقبيل زوجها، بينما كانا على متن قارب في عرض البحر. (رصد لبنان 24)
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