جورجينا رودريغيز تدعم الأطفال المصابين بالسرطان

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في لفتة إنسانية، شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، في دعم الأطفال المصابين بالسرطان داخل مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال، التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقضت يوماً في صنع الدمى مع الأطفال.وتعاونت جورجينا رودريغيز مع مؤسسة "خويجا تيرابيا" الإسبانية في توزيع دمي بيبي بيلونيس، والتي زُينت بأوشحة من تصميم العارضة الأرجنتينية، تعبيراً منها على دعم الأطفال نفسياً ومعنوياً خلال رحلتهم العلاجية من السرطان.وسيطرت أجواء من السعادة على جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مشاركة الأطفال يومهم، حيث ظهرت في العديد من الصور، وهي تقوم باللعب معهم وتوزيع الدمى، بالإضافة إلى احتضان عدد من الأطفال لها من أجل التقاط الصور معها.وفي الوقت ذاته شاركت جورجينا الأطفال في بعض الألعاب والرسم والتلوين، وظهرت وهي تتلقى بعض الرسائل منهم، والتي زٌينت بالقلوب الحمراء تعبيراً عن سعادتهم بزيارتها لهم.وأعربت جورجينا رودريغيز عن سعادتها بدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك عبر منشور على حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث أعلنت عن انضمامها إلى مبادرة تهدف إلى بناء ملاعب مخصصة للأطفال، لتوفير مساحات آمنة تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم وأصدقائهم.وأرفقت رودريغيز منشورها بتعليق قالت فيه: "يسعدني الانضمام إلى هذه القضية، والمساعدة على بناء ملاعب، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع ومشاركة اللحظات المحببة مع العائلة والأصدقاء في مساحات مصممة لإبراز الابتسامات".وجاءت زيارة جورجينا لتوزيع الدمى بالتعاون مع مؤسسة "خويجا تيرابيا" الإسبانية، تزامنًا مع احتفالات يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير، حيث ارتدى الأطفال أزياءً سعودية تقليدية احتفاءً بهذه المناسبة.الزيارة تأتي ضمن جهود مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال جهوده في توفير بيئة داعمة تساهم في تعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية للمرضى الصغار، عبر مبادرات إنسانية تهدف إلى تحسين جودة حياتهم خلال رحلة العلاج. كما تؤكد الزيارة الأخيرة للمركز التزامه بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الدولية، ضمن رؤيته الرامية إلى تقديم رعاية متكاملة تتمحور حول احتياجات الأطفال المصابين بالسرطان.جورجينا رودريغيز مع أطفال مركز الملك فهدويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المصنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ 15 عالميًا لعام 2025 ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية، وفقًا لتصنيف براند فاينانس (Brand Finance). كما حصد المستشفى مكانة متقدمة في تصنيف نيوزويك (Newsweek) لعام 2025، حيث أُدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم، مما يعكس تفوقه في تقديم خدمات طبية متطورة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. (ليالينا)