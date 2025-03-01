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المرأة

أطلت بعباءة فخمة.. هكذا احتفلت هيفا وهبي بأول أيام شهر رمضان (صورة)

Lebanon 24
01-03-2025 | 00:18
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هنأت الفنانة هيفا وهبي الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشرت هيفا صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
 
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وأطلت هيفا بعباءة فخمة وبدت بغاية الجمال.

وعلقت هيفا على الصورة قائلة: "رمضان كريم".


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